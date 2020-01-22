تفاصيل تحقيق لجنة مكافحة الفساد مع علي عثمان…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حققت نيابة مكافحة الفساد الاربعاء مع القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه في بلاغ تجاوزات وتعدي تتعلق بالتصرف في أراضي المدينة الرياضية. ودفعت وزارة الشباب والرياضة بعريضة لنيابة مكافحة الفساد تتهم فيه عدد من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية وإستقطاع جزء منها لصالح منظمات وهيئات إحدى الجامعات. يذكر أن المتهم طالب النيابة بإمهاله حتى الجلسة القادمة بحجة تذكر تفاصيل الوقائع نسبة لطول الفترة الزمنية التي مرت على الوقائع. المادة السابقة شاهد بالفيديو: حوار مع رئيس الوزراء حمدوك حول الوضع الراهن في البلاد…. المقالة القادمة بوادر انهيار المصالحة بوادر انهيار المصالحة السعودية القطرية.. هجوم واسع على قطر وعودة الأزمة إلى بداياتها

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