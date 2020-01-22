طاقم حمدوك.. بقلم سمية سيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ توليه رئاسة الوزارة اجتهد دكتور عبد الله حمدوك في كثير من الملفات، وقاد تحركات واسعة من أجل الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

بداياته الأولى كانت حول ترميم العلاقات الخارجية. بهدف تغيير الصورة التي رسخت في الأذهان عن السودان الدولة الخارجة عن القانون،و برغم الانتقادات التي وجهت له لأن عمق الأزمة الداخلية كانت الأولى بالتفكير والبحث عن الحلول، لكن في اعتقادي أن حمدوك نجح إلى حدٍ كبيرٍ في إعادة السودان إلى المجتمع الدولي، أما لماذا لم يقدم المجتمع الدولي الدعم المطلوب فهذا موضوع آخر له تفاصيل معلومة.

اجتهد حمدوك في ملف السلام والتواصل مع الحركات الحاملة للسلاح، لكن واجهته متاريس عديدة قللت من تحركاته في هذا الملف.

في ملف الإقتصاد لم يكن النجاح حليفاً لتحركات حمدوك، ولأسباب عديدة ظلت الأوضاع الإقتصادية من سيئ الى الأسوأ.

سوء الأوضاع الاقتصادية يعد نتاجاً طبيعياً للإخفاق في اختيار الطاقم الوزاري عند تشكيل الحكومة.

فشلت وزيرة الخارجية في تحويل تحركات رئيس الوزراء إلى الخارج في استقطاب الدعم، وفي أحداث أي اختراق في مجالات التعاون الثنائي، أو إجراء محادثات جادة مع مؤسسات التمويل الدولية، أو بذل أي مجهود في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

فشل وزير المالية لا يحتاج الى بحث واستقصاء، يكفي الأشارة الى سعر الدولار الذي لامس مائة جنيه، والتخبط في القرارات والسياسات، وأيضاً النظر الى موازنة بلا ساقين قد تقود البلاد الى الهاوية.

أما وزير التجارة والصناعة فيظهر فشل إدارته في أنه حتى الآن لم يسجل زيارة الى المصانع ليقف على حجم الدمار الذي أصاب القطاع الصناعي، كما أنه لم يقدم حتى الآن رؤية إصلاحية للقطاع.

ليس عيباً أن تعترف الإدارة العليا في البلاد بفشل لازم أداء مجموعة في الطاقم الوزاري، وليس عيباً أن تلجأ قوى الحرية والتغيير إلى إعادة هيكلة، يخرج على إثرها كل من لم يكن قدر المسؤولية.

إنما العيب في المكابرة والاستمرار في إدارة شؤون الدولة بتشكيلة وزارية مرتبكة، لا تساعد رئيس الوزراء في أداء مهامه بالصورة المطلوبة.