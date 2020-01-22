فنان كبير ينجو من الموت المحقق في حادث مروري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجا الممثل الشهير وعضو فرقة الأصدقاء المسرحية محمد المهدي الفادني الاربعاء من الموت بعد تعرضه لحادث مروري مؤسف بطريق بورتسودان. وقالت فرقة الأصدقاء المسرحية أن عضو الفرقة محمد المهدي الفادني، كان سيشارك في عمل مسرحي رفقة نجم الكوميديا محمد عبد الله موسى والممثلة كريمة محمد عبد الله. وأضافت الفرقة على حسابها بالفيس بوك أن جميع أعضاء الفرقة بخير ولم يتعرضوا لحادث بخلاف ود الفادني الذي ذهب للمشاركة بصورة منفصلة. المادة السابقة بل هي (الطماطم) يا (التاي!).. بقلم محمد عبد الماجد المقالة القادمة طاقم حمدوك.. بقلم سمية سيد

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