سطو مسلح على منزل رجل اعمال كبير بكافوري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

غارت مجموعة مسلحة، كانت على متن سياره دفع رباعي، منزل رجل أعمال في ضاحية “كافوري” في الخرطوم، وقامت تحت تهديد السلاح بنهب منزله وفرت هاربة إلى جهة غير معلومة.

وكثرت في الآونة الأخيرة جرائم النهب تحت تهديد السلاح، بمناطق واسعة من العاصمة السودانية الخرطوم، في ظل التراخي الأمني، وغياب الشرطة في عدد من المناطق.

ووفقاً لمصدر ل”صوت الهامش” فقد أبلغ رجل أعمال يدعى عبدالقادر يوسف عثمان، يقيم في “كافوري” مربع “6” أن مجموعة مسلحة، ترتدي زي الشرطة العسكرية لقوات الدعم السريع، غارت على منزله، وتحت تهديد السلاح قامت بنهب معدات المنزل، شملت هواتف جوالة، وأجهزة حواسيب، بجانب شاشات تلفاز ومبالغ مالية قدرها ب”2″ مليار جنيه سوداني، ومبالغ بعملات أجنبية وفرت هاربة .

ودونت الشرطة بلاغا في مواجهة مجهول وتوالي تحرياتها للقبض على الجناة.