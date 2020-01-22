شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى 31 ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺼﺮﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ، ﻭﺃﺩﻯ ﺍﺻﻄﺪﺍﻡ ﺑﻮﻛﺲ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﺑﻮ ﺣﻠﻴﻤﺔ ﺑﺒﺤﺮﻱ ﻗﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻋﺸﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﺒﻴﺪﻳﺔ ﺑﺪﻓﺎﺭ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﺍﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ 13 خن اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﻦ ﻭﺃﺭﺟـﻊ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟـﺰﺍﺋـﺪﺓ، ﻭﺫﻛـﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﻘﻼﺏ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺴﺎﺑﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻭﺩﺭﻣﻠﻲ. المادة السابقة صحيفة “الغارديان” تفجّر مفاجأة .. فضيحة جديدة تهزّ عرش “بن سلمان”!! المقالة القادمة سطو مسلح على منزل رجل اعمال كبير بكافوري….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة العشرات في حادث مروري مؤلم بشارع التحدي… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.