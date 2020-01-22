ملاحظات وتعليقات على الاحداث الجارية..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* انسحب اشرف الكاردينال من رئاسة بعثة فريق الكرة التي ستغادر فجر اليوم الاربعاء متوجهة الى زيمبابوي تمهيداً لملاقاة بلاتينيوم في الجولة قبل الاخيرة بمجموعات ابطال افريقيا.. ولا ادري لماذا اعلن الرجل قيادته للبعثة رغم علمه بظروف علمه.. ليعلن التراجع ويترك القرار اكثر من علامة استفهام..!!

* اهمية المباراة كانت تفرض وجود الرئيس بجانب اللاعبين او هكذا نتابع في الاندية الكبيرة على شاكلة اهلي مصر والذي هب الكابتن محمود الخطيب ملبياً النداء عندما شهد مستوى الفريق محلياً تراجعاً مخيفاُ في فترة ما وحرص على متابعة اكثر من مباراة داخل الاستاد رغم مرضه والآم التي كان يحس بها.. فساهم في عبور الخطر بسلام..!!

* نقول ذلك رغم علمنا بالفوارق الخرافية بين الخطيب وغيره من رؤساء الاندية في المنطقة العربية والافريقية، ولا ننكر ان المقارنة معدومة لكن لماذا لا نفكر مجرد تفكير في التشبه بالاندية التي تربعت فرقها على عرش القارة لسنوات وسنوات..؟!!

* في المريخ بدأ جدل (بيزنطي) بخصوص شرعية التعاقد مع المحترف الغاني ريشموند لاعب الخرطوم الوطني السابق، والذي هرب من ناديه منذ شهور ليأتي الاحمر ويتعاقد معه.. والى دوائر الفيفا تحولت القضية وسينتظر الجميع القرار النهائي..

* ريشموند هذا انضم لكشوفات الاحمر خلفاً للاعب غاني آخر هو نيلسون لازغيلا الذي دخل الكشوفات وخرج منها كالظل في القش ـ أو كما يقول المثل السوداني ـ (وما قال كش).. وللذين يلومون مجلس الشرعية نقول لهم (هُسسس.. ولا كلمة)..!!

* الاجانب الذين تسببوا في خسائر مادية فادحة وخرافية هم اولئك الذين تعاقد معهم النادي ايام العز والدولارات متوفرة ولم يفلحوا لان السماسرة هم الذين لهفوا الأموال وحولوها لحساباتهم في حين تحمل المجلس الشرعي الغرامات وكل العقوبات..!

* الاخطاء الادارية بـ(الكوم والردوم) يا هولاء.. وهل ينسى شعب المريخ ما حدث في قضية اللاعب العاجي مارسيال والذي لم يلعب سوى دقائق معدودة وغادر الفريق شاكياً للفيفا ومطالباً بمبالغ خرافية فشل المجلس في توفيرها فكانت معاقبته بالحرمان من التعاقد مع اي لاعب لمدة عام.. هل يا ترى ان ذاكرة البعض سمكية الى هذا الحد..؟!!

* وعلى ذكر اللاعبين الغانيين هل لنا ان نتساءل عن الجهة التي سينضم اليها مشطوب المريخ والهلال نيلسون لازغيلا..؟! ومن يا ترى سيتولى دفع متأخراته في الفندق اياه والذي كاد المريخ ان يقع في فخها..؟! بس أوعى تقولو لي الخرطوم الوطني..!!

* لن نبتعد عن المريخ كثيراً، ونشير الى ان كل من (تفلهم وتفنن) وتحدث عن فشل اعداد الاحمر سيعود غداً ليسترزق من الانتصارات التي سيحققها رفاق رمضان عجب في الدورة الثانية وسينسى كل ما قاله بالامس القريب.. (ما أتعس الكورال)..!!

* بكري المدينة يطالب بفسخ عقده مع القوة الجوية.. ده كلام عادي وجميل ومن حق اي لاعب ان يحدد الطريقة والمكان الذي يود ويرتاح للعب فيه.. لكن يا كابتن (أظن نادي القوة الجوية عندو باقي دولارات عندك مفروض ترجعها ليهو.. والاّ ما كدي)..؟!!

* لكن لو (الكواي) عايز ناس مجلس الشرعية يدفعوا ليه الـ(70) ألف دولار التي تسلمها قبل السفر للعراق فـ(دي تبقى قصة تانية او مقلب) اعتقد ان المجلس لا ولن يقع فيه لانه وعندما وقع من قبل في فخ التجديد لـ(شقلوب) كان على أمره (مغلوب)..!!

* نختتم مشوارنا بالمريخ الذي اعلن تعيين فيصل العجب مدرباً عاماً للفريق، ومن هنا نبعث بالتحية لقادة الشرعية بهذا القرار الذي اعاد للقائد الاسطورة وضعيته.. فقط نذكّر بان العجب تم شطبه من المريخ (أيام العز) واقترب من الانتقال للهلال ايام (القروش كانت زي الرز) فهنيئاً لرجال مجلس المريخ الاوفياء.. (ولا نامت اعين الجبناء)..!!

* تخريمة أولى: مع اقتراب موعد مباراة الهلال الخامسة في دوري المجموعات امام بلاتينيوم في زيمبابوي يزداد الخوف ويتضاعف على اللاعبين من خطر الثقة الزائدة والتي ستقودهم الى الاعتقاد بان مهمتهم يوم السبت ستكون سهلة وامام فريق متواضع.. وهنا، وكما تعودنا فان سقوط انديتنا يبدأ من هذه الجزئية وظل يتكرر في كل عام وبعد ما تقع الفأس في الرأس نتابع الجميع وهم يتلاومون ويتهربون من تحمل مسئولية السقوط والوداع الدائم.. فحذاري ثم حذاري..!!

* تخريمة ثانية: تغادر بعثة منتخبنا الوطني الاول (صقور الجديان) الى العاصمة الارتيرية اسمرا غداً الخميس تمهيداً لاداء تجربة ودية دولية امام المنتخب الارتيري تأهباً للتصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات مونديال 2022 بقطر.. ولعل مثل هذه التجارب التي غابت في سنوات ماضية وعادت مع قيادة البروف شداد الرشيدة لا ولن تجد اي اشارة من اولئك الذين بعيونهم (رمد وطشاش وشوية موية) ستمنعهم بلا شك من رؤية مثل هذه الخطوات..!!

* تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد: مرت الايام، كالخيال احلام ولا نزال ننتظر نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بانها (مربوحة) ولعل ما حدث من فشل متراكم في القضايا التي افتعلها المرضى بالسنوات الماضية سيكون هو السند الاول والاخير للبسطاء لتقبل واقع تبدد الحلم الوهمي.

* حاجة أخيرة: ما هو مصير سيف تيري ولا ادري لماذا لم يفتح الكورال هذه الصفحة حتى الآن..؟!