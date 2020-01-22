نؤيد بشدة الاتجاه الرامي لشطب سيف تيري لانه كثير المشاكل.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** قال كابتن محمد محي الدين الديبة …الهلال زي بص السيرة ونقول المريخ زي بص ابورجيلة اي زول يركب ..كل يوم تعيينات في المريخ آخرها اختيار كابتن فيصل العجب مدرب عام وقطعا العجب تاريخ كبير في المريخ واحرف من لعب كرة القدم بعد كمال عبدالوهاب ولكن من حقنا أن نتسأل هل دخل كورسات تدريب عليا بل هل دخل كورسات اولية لأننا لم نقرأ يوما ان الكابتن الكبير ذهب الي كورس تدريب خارجي أو شارك في كورس محلي وايضا قام مجلس المريخ باختيار التاج ابراهيم مدير للكرة أو عضو بالجهاز الرياضي لا أدري والتاج اعتزل الكرة قبل أسبوع وتم اختيار الضو قدم الخير رئيس للجهاز الرياضي واحدهم يدعي نصرالدين عضوا في الجهاز ولا أدري والله ماهي مهام ايمن عدار وخالد احمد المصطفي ولا أدري ما الفارق بين دائرة الكرة والجهاز الرياضي حتي نتحدث عن حل دائرة الكرة …القصة في المريخ هايصة هيصة شديدة وتدريبات الفريق لم تكتمل والعدد لم يزيد عن ١٨ لاعبا في تدريب أمس والكابتن ( الكبير ) السماني الصاوي غياب ولا نعرف الأسباب وامير كمال يتواجد في الإمارات والتاج يعقوب وحمزة داؤد غياب وسيف تيري مهدد بالشطب والصيني تخلف عن التدريبات السابقة وعاد بمزاجه والغاني رشموند لديه مشكلة إقامة ولن يستطيع اللعب ما لم تحل والمالي نداو لم يصل الخرطوم وخالد النعسان تم شطبه ولم تتم إعارته والمدرب جمال ابوعنجة مغلوب علي أمره ويعمل تحت ضغوطات شديدة وكفي كما يقول صديقي اسماعيل حسن

** متي يبدأ المريخ سلسلة مبارياته الودية والدورة الثانية للدوري الممتاز علي الأبواب وفي ان الفريق لعب مباراة ودية سرية أمام الجبل كريمة خسرها ١….٢

** لا يصح والله ان يكون نجم المريخ عماد الصيني بكل امكاناته خارج قائمة المنتخب الوطني يا كابتن خالد بخيت ويتم اختيار من هم اقل منه مستوي

** المنتخب الوطني يغادر الي اسمرا غدا ليلعب مباراة ودية أمام المنتخب الارتري وجرت امس قرعة تصفيات كأس العالم وضمت مجموعة منتخبنا كل من المغرب وغينيا ( كوناكري ) وغينيا الاستوائية وهي مجموعة سهلة نسبيا

** الهلال السعودي في المركز السابع عالميا لهذا الشهر متفوقا علي جوفنتوس وأندية كبيرة اخري وهلال السودان في المركز ٦١٥ ومريخ السودان في المركز ٨٣٤ .ومنتخب السودان في مركز اخجل ان أزكره .ودقي يا مزيكا

** طالعت عدد من المقالات السياسية لنجم الهلال والمريخ السابق كابتن هيثم مصطفي تجعلني اتسأل لماذا لا يتحول هيثم للكتابة في الصحافة الرياضية ليدفع بها الي الإمام ويغير من التدريب للصحافة خاصة وأنه صاحب أسلوب راقي ولغته رفيعة

** بعثة الهلال غادرت فجر اليوم الي زممباوي وكانت الصحف قد أكدت أن الكاردينال سيقود البعثة ولكنه غادر الي لندن وربما لحق بها ويخوض الازرق معركة شرسة ظهر السبت أمام بلانتيوم ولا طريق أمامه الا الانتصار ليستمر في المنافسة ..

والكاردينال كان قويا ومرتبا وهو يتحدث لاحدي الفضائيات المصرية عن قضية المدرب حمادة صدقي

** شاهدت الأهلي المصري في مباريتين دورتين في الايام الماضية انتصر في الأولي بخمسة أهداف نظيفة وفي الثانية بهدفين نظيفين وقدم أداء مميزا ومستوى الأهلي يؤهله للفوز علي النجم الساحلي ويجعل معركته أمام الهلال معركة من نار اذا انتصر الهلال في زممباوي

** التحية للتاج ابراهيم وهو يصر علي إنهاء مسيرته الكروية بالمريخ ويقول لن أرتدي اي شعار بعد شعار المريخ .والتحية أيضا لكل اللاعبين الذين باعو المريخ عقب شطبهم ووضعوه في سلة المهملات بل حاربوه وسعوا لهزيمته بكل قوة وقد منحهم الشهرة والاضواء والمكانة الاجتماعية

** مجلس الفشل المريخي تبقت له اسابيع معدودة ومضحك جدا ان تمنح بعض الصحف وبعض أقلام الخشب سوداكال صفة رئيس المريخ وتقول سوداكال فعل وفعل وكلنا يعلم اين يوجد سوداكال

** أقسمت بعدم دخول نادي المريخ واستاده في وجود هذا المجلس

** كلي ثقة ان مجلس إدارة الاتحاد العام سيحسم الفوضي في المريخ خلال اجتماعه المقبل بعدم الاعتراف بالجمعية التعاونية والنظام الأساسي الكارثه

** مدثر خيري صعد بالاسانسير لقمة العمل الإداري بالمريخ النادي الكبير

** في عودة لقضية نادي المستقبل البحراوي أقول أن لجنة الانضباط ظلمت المستقبل بتجميد نشاطه ولم تنظر في خطاب الاسترحام واللجنة تضم فطاحلة الإداريين بقيادة الأستاذ محمد إقبال والأستاذ الرشيد دفع الله النوراني صاحب الخبرات المتراكمة ونرجو من اللجنة الموقرة تخفيف العقوبة علي المستقبل النادي العريق ليعاود نشاطه

** عندما أشاهد الدوري السوداني أصاب بطمام بطن من سؤ المستوي وسؤالملاعب وعندما أشاهد الدوري الانجليزي أو الاسباني والمصري والسعودي أشعر بمتعة وفرح من قوة المستوي وحلاوة الملاعب

** اين وصل العمل في تأهيل استاد المريخ

** مجموعة السودان في بطولة العرب لمنتخبات الشباب تضم الإمارات وجزر القمر وليبيا وارجو ان نحسن إعداد منتخبنا وقد تبقت اقل من أربعة اسابيع لانطلاقة البطولة

** ارجو من الاخوة في قروب شباب من أجل المريخ مخاطبتنا بادب وهم في النهاية غير مجبرين علي قراءة ما اكتب

** أكرم الهادي سليم حارس المرمى المعروف انتقل الي صفوف الأمل عطبرة ويعد مكسبا كبيرا لو انتبه للكورة

** في مرة قادمة باذن الله اكتب عن قطعة الأرض التي انتزعتها الانقاذ من اتحاد التنس الارضي وسلمتها لأحد المواطنين

** صفوف الجاز والرغيف حاجة مخجلة وارتفاع سعر الدولار حاجة مقرفة

** عذبني وتناسي الكان بيني بينك

** آخر دبوس

** نؤيد بشدة الاتجاه الرامي لشطب سيف تيري لانه كثير المشاكل