وما يفصلوك !!.. بقلم صباح محمد الحسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعض الأحداث تعيد نفسها ولا تحتاج الى عجلة التاريخ لتدور حتى تجعل من تفاصيلها نسخة ثانية والزمن أحياناً مثلما يجعلك شاهد على الظلم قد يجعلك مظلوماً لا يجد له شاهداً وقبل شهر او أكثر لو رجعنا قليلاً الى الأخبار والأحداث المتواترة التي تكشف عن فساد وظلم النظام السابق الفساد بكل أنواعه والظلم بكل أشكاله المختلفة التي وقعت على الناس قهراً او تعدي نجد ان الخدمة الوطنية أكثر القطاعات ضرراً وان الذي لحق بها في عهد النظام المخلوع لم يلحق بها من قبل وكان رئيس لجنة المفصولين من الخدمة الوطنية كشف عن فصل 300 الف وتشريدهم من الخدمة المدنية في عهد الانقاذ وتم اتلاف مستندات المفصولين ونبه الى ان بعض المفصولين أصيبوا بالجنون وبعضهم من شدة الصدمة ووجع القلب (ماتوا كمدا).

ولا أظن أن الخبر أعلاه عندما خرجت به الصحف كان صادماً وموجعاً لكل من اطلع عليه ان كان من مفصولي الخدمة او من المواطنين عامة ولكنه وبالتأكيد لم يكن وقعه على نجل القيادي بالنظام السابق والمؤتمر الوطني نافع علي نافع الباشمهندس (محمد نافع) بل ولم يحرك ساكناً في دواخله لأن الأمر لا يعنيه كثيراً ولا يهمه ان فصل جميع السودانيين من الخدمة المدنية في عهدهم الظالم الذي لا يعرف معاني العدل ولا يفقه حتى في ابجديات المساواة بين الناس، والغريب في الأمر أن محمد نافع قال انه مندهش ومتفاجيء من قرار فصله من شركة سودابوبت للبترول بتوجيه من وزارة الطاقة والتعدين، وقال محمد نافع في تصريح لـ (المجهر) انه تفاجأ بالقرار الذي لم يكن يتوقعه وكشف انه يعمل في الشركة منذ العام 2007 في ادارة الهندسة والمشروعات وانه تسلم قرار فصله مطلع يناير الجاري ووصف معركته مع الشركة بالخاصة مؤكداً انه لن يترك حقه حال كان القرار (مسيساً)، وذكر ان لديه اجراءات طويلة في معركته التي وصفها بالخاصة والشخصية مع الشركة قائلاً: لكل (حدث حديث)، وكانت وزارة الطاقة والتعدين أوقفت نجل نافع عن العمل في شركة سودابت في اطار ازالة التمكين بحسب وسائل إعلام.

والرجل يقول انه مندهش، ولا أجد سبباً لإندهاشة محمد او انتباهته، فالقرار صائب خاصة ان تعيينه في هذه الشركة لم يأت عبر المعاينات الروتينية ولم يعش محمد نافع لحظة الإحباط مرة او اثنين عندما تقدم لهذه الوظيفة ولم يجد اسمه في قائمة كشوفات المقبولين ولم تجف قدماه مجيئاً وذهاباً الى الشركة ولم ترهقه زحمة المواصلات وحتى عندما عُين بقي في منصبه لأكثر من 12 عاماً، هل ورد اسمه في كشف فصل او حتى خصم او غيره ومحمد يعرف ونعرف انه جاء مدير ادارة في هذه الشركة البترولية المهمة لأنه ابن القيادي البارز والنافذ وقتها نافع علي نافع الذي بلا شك أرسله من بيته مديراً الى الشركة، ويواصل محمد نافع حديثه المضحك انه لن يترك الأمر ان علم ان القرار (مسيسا) ..(عليك النبي)، انت لحدي هسي ماعرفت، فلو اطلعت فقط على الخبر في صدر صحيفة المجهر لأدركت أن قرار فصلك جاء في اطار (ازالة التمكين ) أها تاني (نسيسو) ليك كيف ؟؟!!

طيف أخير: الشعور بالآخرين حاسة سابعة لا يملكها الا الأنقياء.