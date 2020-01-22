سيد البلد التايواني !.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? اتابع بكل استمتاع هذه الايام الحمله المريخيه للسطو على لقب هلالي (سيد البلد)
@ شخصياً اعذر اعلام المريخ ولا اسخر منه كما فعل بقية الزملاء الزُرق الذين استهزؤا بالمخطط الاحمر .
@ الرأي عندي ان اعلام الهلال مشغول بمباراة بلانتيوم وصراع المجموعات لكن لا شي يشغل اعلام المريخ بعد خروج فريقهم من التمهيدي ، والدوري المحلي متوقف وحتى التمارين فاشله بسبب الغيابات .
@ الاعلام المريخي يعيش حاله عطاله وليس امامه غير الاهتمام باخبار (سيد البلد) .
@ شخصياً لا اري مانعاً من اطلاق بعض المريخاب لقب (سيد البلد) على فريقهم ذلك ان لكل شي اصلي وتقليد .
@ طالما ان هناك سيد بلد (اصلي) فلا يضير من وجود سيد بلد (تايواني) .
@ من قبل فاز الهلال بكاس الدهب فذهب قطب مريخي (منيب عبده ربه) واشترى للمريخاب كاس دهب من السوق .
@ سيد البلد (الاصلي) يرحب بصديقه (التايواني) .
???? اعتماد النقر خطة هجوميه امام بلانتيوم امر جيد رفع سقف امال الاهله في الخروج بنتيجه ايجابيه .
@ ما تسرب عن تقديم اطهر للوسط امر جيد ايضاً فذاك موقعه الطبيعي ومنه كان هداف المنتخب .
???? غياب الشغيل عن مباراة السبت خساره كبيره فالشغيل افضل من يناكف الحكام و يشاكش لاعبي الخصم .
@ الشغيل يعرف شُغل الكوره فضلاً عن مميزاته الفنيه واجادته العنف القانوني .
@ امثال الشغيل لا يتم ابعادهم عن السفر حتى لو كانوا خارج التشكيله فدوره في الدعم النفسي والتوجيهي لا غنى عنه .
???? حزين انا لموقف الكاردينال البايخ مع الضئ .
@ هذا المهاجم الجميل الذي كم افرحنا محلياً وافريقياً صبر كثيراً على متأخرات تسجيله لكنه لم يجد من كردنه غير الوعود السراب .
@ اسود الهلال احق باموال الهلال من اسود الحديقه .
???? الترجي بات يضم (7) محترفين كلهم من الجزائر .
@ البعض ابدى غضبه من سياسة شداد المناهضه لزيادة المحترفين بادعاء ان الانديه الافريقيه والعربيه حققت بطولاتها عبر المحترفين .
@ لهؤلاء نقول ، لا مقارنه بين محترفي السودان و نظرائهم بالترجي والوداد ومازيمبي وكافة فرق الالقاب .
@ السنغالي محترف الاهلي المصري تم التعاقد معه ب (2) مليون يورو .
@ لا نقول ان قيمة السنغالي تفوق كل محترفي كردنه خلال سنواته بالهلال ، نقول ان (عمولة) وكيل السنغالي تعادل كوته مواسير الكاردينال .
???????? كلام سياسه
@ الداعيه الذي تحرت معه نيابة الثراء اوضح ان الارصده الدولاريه في حسابه اكتسبها من برامج دعويه !!
@ الدعوه باتت بالدولار !!
@ يطالبونا بشد الاحزمه على البطون ويقبضون بالدولار !!
@ الداعي اياه اتى مقر النيابه بسياره هي الاغلى في السودان بخلاف سيارات العيال !!
@ من يشاهد سيارات فقهاء السلطه ومنازلهم يدرك ان التربح من الدين هي التجاره الافضل والاسرع للثراء .
@ الثوره محتاجه لصحفي استقصائي يصور منازل دعاة العهد البائد وسياراتهم ويورد حجم ارصدتهم بالداخل والخارج ليعرف الناس ان المتباكين على الدين ابعد الناس عنه .
كانت هذه تفاصيل خبر سيد البلد التايواني !.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.