سيد البلد التايواني !.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? اتابع بكل استمتاع هذه الايام الحمله المريخيه للسطو على لقب هلالي (سيد البلد)

@ شخصياً اعذر اعلام المريخ ولا اسخر منه كما فعل بقية الزملاء الزُرق الذين استهزؤا بالمخطط الاحمر .

@ الرأي عندي ان اعلام الهلال مشغول بمباراة بلانتيوم وصراع المجموعات لكن لا شي يشغل اعلام المريخ بعد خروج فريقهم من التمهيدي ، والدوري المحلي متوقف وحتى التمارين فاشله بسبب الغيابات .

@ الاعلام المريخي يعيش حاله عطاله وليس امامه غير الاهتمام باخبار (سيد البلد) .

@ شخصياً لا اري مانعاً من اطلاق بعض المريخاب لقب (سيد البلد) على فريقهم ذلك ان لكل شي اصلي وتقليد .

@ طالما ان هناك سيد بلد (اصلي) فلا يضير من وجود سيد بلد (تايواني) .

@ من قبل فاز الهلال بكاس الدهب فذهب قطب مريخي (منيب عبده ربه) واشترى للمريخاب كاس دهب من السوق .

@ سيد البلد (الاصلي) يرحب بصديقه (التايواني) .

???? اعتماد النقر خطة هجوميه امام بلانتيوم امر جيد رفع سقف امال الاهله في الخروج بنتيجه ايجابيه .

@ ما تسرب عن تقديم اطهر للوسط امر جيد ايضاً فذاك موقعه الطبيعي ومنه كان هداف المنتخب .

???? غياب الشغيل عن مباراة السبت خساره كبيره فالشغيل افضل من يناكف الحكام و يشاكش لاعبي الخصم .

@ الشغيل يعرف شُغل الكوره فضلاً عن مميزاته الفنيه واجادته العنف القانوني .

@ امثال الشغيل لا يتم ابعادهم عن السفر حتى لو كانوا خارج التشكيله فدوره في الدعم النفسي والتوجيهي لا غنى عنه .

???? حزين انا لموقف الكاردينال البايخ مع الضئ .

@ هذا المهاجم الجميل الذي كم افرحنا محلياً وافريقياً صبر كثيراً على متأخرات تسجيله لكنه لم يجد من كردنه غير الوعود السراب .

@ اسود الهلال احق باموال الهلال من اسود الحديقه .

???? الترجي بات يضم (7) محترفين كلهم من الجزائر .

@ البعض ابدى غضبه من سياسة شداد المناهضه لزيادة المحترفين بادعاء ان الانديه الافريقيه والعربيه حققت بطولاتها عبر المحترفين .

@ لهؤلاء نقول ، لا مقارنه بين محترفي السودان و نظرائهم بالترجي والوداد ومازيمبي وكافة فرق الالقاب .

@ السنغالي محترف الاهلي المصري تم التعاقد معه ب (2) مليون يورو .

@ لا نقول ان قيمة السنغالي تفوق كل محترفي كردنه خلال سنواته بالهلال ، نقول ان (عمولة) وكيل السنغالي تعادل كوته مواسير الكاردينال .

???????? كلام سياسه

@ الداعيه الذي تحرت معه نيابة الثراء اوضح ان الارصده الدولاريه في حسابه اكتسبها من برامج دعويه !!

@ الدعوه باتت بالدولار !!

@ يطالبونا بشد الاحزمه على البطون ويقبضون بالدولار !!

@ الداعي اياه اتى مقر النيابه بسياره هي الاغلى في السودان بخلاف سيارات العيال !!

@ من يشاهد سيارات فقهاء السلطه ومنازلهم يدرك ان التربح من الدين هي التجاره الافضل والاسرع للثراء .

@ الثوره محتاجه لصحفي استقصائي يصور منازل دعاة العهد البائد وسياراتهم ويورد حجم ارصدتهم بالداخل والخارج ليعرف الناس ان المتباكين على الدين ابعد الناس عنه .