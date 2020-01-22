جماهير الهلال تودع فريقها في بروفة صاخبة.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ النقر يلعبها متوازنة ما بين الدفاع والهجوم

▪︎ اسرار احراج بلاتنيوم للأهلي فهل يفك الهلال الشفرة

▪︎ نقاط الضعف في بلاتنيوم كيف يستغلها الهلال

▪︎ وجوه جديدة لأول مرة في مواجهة بلاتنيوم هل ترجح كفة الهلال

▪︎ أقوى دكة بدلاء للهلال في مواجهة بلاتنيوم ،،،

▪︎ عقدة افريقية جديدة تهدد الاهلي في مواجهة الهلال !!؟

▪︎ تصريحات النجم تحرج الاهلاوية وتسعد الاهلة

▪︎ قرعة متوازنة للسودان في تصفيات افريقيا لكاس العالم

▪︎ السودان يستهل مشواره خارج ارضه بمواجهة المغرب في اكتوبر ،،

▪︎ صدامات عربية ملتهبة والكاميرون وساحل العاج امام المحك

▪︎ نجما الممتاز الانجليزي وجها لوجه من يتأهل على حساب من !!؟

▪︎ ساماتا والأخطر من ساماتا سيشاهده الاهلة في الممتاز الانجليزي

▪︎ محمد عبدالرحمن الغربال والاحتراف الى الخلف ،ً!!؟

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# أنهى الهلال استعداداته داخل ارض الوطن في بروفة ساخنة ومحضورة من جماهير الهلال والتى احسنت وداع لاعبيها قبل التوجه الى هراري لمواجهة بلاتنيوم

ركز المدرب من خلال البروفة الاخيرة على العشرين لاعبا الذين سيغادرون مع البعثة وطبق خطط وطريقة لعبه وركز على الدفاع والتقفيل منعا لأي هدف ، ونفذ هجمات مرتدة مثالية وكذلك التسديد والتركيز ايضا على الركنيات والكرات الثابتة ،،

وضح من خلال المران اعتماد الفاتح النقر على تشكيلة متوازنة تؤدى دفاعا وهجوما وحتى البدلاء الذين سيشكلون الدكة من القوة بمكان ،،

وهناك وجوه جديدة تشارك لأول مرة في مواجهة بلاتنيوم لم تلعب المباراة السابقة ستكون مفاجأة في هذه المباراة

نبدأ في التفصيل

الاعتماد على الحارس جمال سالم وتم التركيز ايضا على كيفية التركيز في الكرات الثابتة والملعوبة من مسافات وكذلك الركنيات وكيف التصدي بسلام للكرات المشتركة مع الخصوم معنا لحدوث احتكاكات وتصيد الحكام لركلات جزاء ،،

في الدفاع اطهر الطاهر و السمؤال وديديه كاديو والكابتن عبداللطيف بويا،،،

في الوسط محمد دراج ومؤمن عصام وفارس عبدالله وبشة الصغير

وفي الهجوم الاباتشي عماد محسن ووليد الشعلة ،،

البدلاء يتواجد يونس الطيب

في الدفاع الدمازين

في الوسط المايسترو عبدو عبدالرؤوف ، وسليم

في الهجوم الضي وموفق صديق واسكندر

ويلاحظ تواجد عدد من العناصر الجديدة والتى ستكون عنصر مفاجأة خاصة العاجي والعراقي والمايسترو ومؤمن وفارس في وظيفته الجديدة حيث لم يراهم او يتعود عليهم بلاتنيوم ، واذا قلنا بان الفريق يقوده مدرب جديد فانه لم يشاهد الفريق كله الا اذا كان قد اعتمد على شريط المباراة السابقة ومباريات الهلال الافريقية الاخرى وهذا وحده قد لا يكون كافيا وربما ينطبق ايضا على المدرب الفاتح النقر الذي استلم الفريق من هذه المباراة ولكن معظم المجموعة الاخرى ملمة بكل شيء ،،

من الواضح ان الهلال تأثر في المباراة السابقة بالنقص العددي فبي الجزء الاخير من المباراة وهو يلعب امام فريق شرس وعنيد ومكتمل ويلعب بروح الثأر ورد الاعتبار ، كما ان المدرب لم يقرأها بصورة صحيحة على الاقل يخرج بنقطة ويفقد النجم نقطتان ،،

الان الكرة في ملعب الهلال للمحافظة على حظوظه والتاهل

كيفية تلافي الأخطاء والاستفادة من الكرة وعدم إعادتها للخصم ،،

وكذلك كيفية استثمار الفرص وترجمتها لأهداف

ما يعرف عن الهلال في الفترات الاخيرة التسجيل خارج ملعبه وهذا ما ساعده اكثر واكثر ،،

دكة الهلال بوجود الدمازين والضي والمايسترو ستكون من القوة بمكان ،،،

احتمالات مشاركة الدمازين من البداية تشكل نسب متساوية مع عدم مشاركته ، وقد تكون للمدرب خيارات وتبديلات داخل الميدان تعديلات في وظائف بعض اللاعبين ، مثلا الاستفادة من اطهر في المقدمة وتحويل السمؤال للطرف الأيمن وإشراك الدمازين على ان يحدث المدرب بعدها تعديلات داخلية حسب مجريات المباراة ،،

لجسارة اللاعب وفدائيته نتمنى مشاركة الدمازين من البداية بعد ان تاكد تمام شفائه ،،

نتمنى الا تتباعد خطوط الفريق خاصة خطي الوسط والمقدمة والا يعزل الهجوم وان توفر الكرات العرضية لصاحب القفزات العالية والرأس الذهبية مع تكثيف عدد اللاعبين للمساعدة ،،

بلاتنيوم لعب مباراة كبيرة امام الاهلي القاهري واحرجه بالتقدم عليه بهدف ،،،

أسرار تألق بلاتنيوم امام الاهلي انه عرف كيف يقفل مفاتيح لعب الاهلي ويشكل رقابة لصيقة على مهاجميه ، ولكن دفاع بلاتنيوم دائما ما يخطيء ليستثمر الاهلى احداها ويعادل النتيجة ،،

ونتوقع هذا من هذا الفريق في مواجهة الهلال ونتمنى الحذر والتركيز وتنويع اللعب والثبات والحسم المبكر ،،

الاهلى القاهري يعول كثيراً في بلاتنيوم لعرقلة الهلال بالفوز عليه

والاهلي برغم ان الكرة تحت أقدامه الا انه لا يضمن نتيجة النجم كفريق شرس ومتمرس ويعرف ثقافة الفوز خارج ارضه كنا فعل في مباراتيه امام بلاتنيوم وامام الهلال ويقولون الثالثة ثابتة او واقعة ،،

والأمر الاخر ان الاهلي متخوف من الهلال ونتائجه الخارجية في اخر سنتين سيئة جدا ، بل كانت الخسارة في ابريل الماضي من صن داونز الجنوب افريقي في ربع نهائي الابطال اكبر هزيمة يتلقاها خارج ارضه بخماسية نظيفة فشلت نعها محاولاته في الإياب على ملعبه من تعويضها والتاهل ، وامام النجم خسر اخيراً في ملعب رادس ، وامام بلاتنيوم تعادل ، وحتى مع الهلال هناك ذكريات كالحة وأشهر ثلاثية كانت كبيرة وقاسية زادتها الخسارة من صن داونزر ايلاما وأذى شديدا ً،من كل هذا فان الاهلي متخوف من مواجهة الهلال ،لذلك يركز كثيراً على مواجهة النجم اولا والمقررة بعد مباراة الهلال وبلاتنيوم لتلعب بالاحد ،،

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لحن الحتام

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# اتفاءل كثيراً بوفد مقدمة الهلال عندما يقوده او يكون من الجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة ،،

كم وكم وكم من مرة سافر مع الهلال او سبقه وحقق الهلال افضل النتائج وامام فرق لم تكن نتوقعها ،،

الشعار المرفوع ان لقاء بلاتنيوم نهائي مبكر لابد من كسبه حتى يعبر الهلال وتسهل بعدها مهمته امام الاهلي ،،،

# اثارت تصريحات النجم الساحلي بخصوص مباراته امام الاهلي وضرورة كسبها لضمان التاهل اولا ثم صدارة المجموعة ثانيا ثم تلافي ألاعيب الاهلي في الأدوار المتقدمة اذا تاهل ردود أفعال واسعة وكلها تصب لصالح الهلال حيث استقبلها الكثيرون باريحية كبيرة واطمانوا لموقف النجم وانه يمكن ان يفعلها ،،

وفي ذات الوقت تزداد قلق الاهلاوية وبدأت المخاوف من هذه المباراة والتى لا يعنى الفوز بها ضمان مباراة امدرمان خاصة في حال خروج الهلال بنتيجة إيجابية امام بلاتنيوم ،،

# بالامس اجريت قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم والتى تعتمد على اربع تصنيفات للمنتخبات الأربعين التى توزع بواقع اربع منتخبات لكل مجموعة ويتأهل الاول فقط من كل مجموعة لتلعب خمس مواجهات بعدها ذهاب واياب لتحدي المنتخبات الخمسة المتأهلة للنهائيات بقطر ،،

السودان وقع في مجموعة متوازنة ويمكن ان نقول سهلة مقارنة بالمجموعات الاخرى برغم تواجد المغرب والتى سجلت مع تونس اعلى معدل مشاركات في نهائيات كاس العالم خمس مرات اخرها البطولة السابقة في روسيا ،،

ومع المغرب هناك غينيا وغينيا بيساو ، صحيح ان التصنيف افضل من السودان ولكن المستويات تكاد تكون متشابهة ،،

السودان سيستهل مبارياته بمواجهة المنتخب المغربي اولا خارج ارضه اكتوبر القادم ،،،،،

من المجموعات القوية والمحرجة وقوع الكاميرون وساحل العاج في مجموعة واحدة وهذا معناه وداع احدهما مبكرا وعدم تأهله للمرحلة الاخيرة من التصفيات ،،

هناك مجموعة مصر والتى تضم الجابون و انغولا ، صراع بين ابرز نجمين في الممتاز الانجليزي محمد صلاح نجم ليفربول واباميانج نجم الارسنال،،

وهذه المجموعة تضم فريقا عربيا آخراً هو ليبيا ،،

الجزائر في مجموعة سهلة ويبدو تأهلها مسالة وقت ، معها بوركينافاسو والنيجر وجيبوتي

وهناك تونس ايضا في مجموعة سهلة مع زامبيا و موريتانيا وغينيا الاستوائية

ومن اسهل المجموعات ايضا تلك التى تضم مالي ويوغندا و وكينيا ورواندا

ومن المجموعات الصعبة ومن الغريبة ان المنتخبين يلعبان في مجموعة واحدة ايضا في امم افريقيا ، غانا وجنوب افريقيا ،،ومعهما زيمبابوي وإثيوبيا ،،

نقول بالتوفيق لصقور الجديان ومن المفترض ان نبدأ منذ الان الأعداد والتجهيزات واستقطاب المحترفين بالخارج لأهمية البطولة والحدث ، فهل يرفضون مجددا !؟

# قرر الكاف اعتماد ليبيا بديلا لتونس المنسحبة من المشاركة في بطولة الشان بعد تعديل مواعيدها ،،

البطولة فرصة لليبيا لإعداد فريقها الاول لكبرى البطولات المتاحة حاليا وعلى راسها تصفيات افريقيا لكاس العالم ،،

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الحالة

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# ساماتا والذي كانت جماهير الهلال تمنى النفس بمشاهدته مع فريقها ، وقع لفريق أستون فيلا الانجليزي ضمن الممتاز الانجليزي لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط

صفقة ساماتا كلفت مبلغ يقارب التسعة ملايين جنيه إسترليني ، ما يفوق البليون أكرر بليون جنيه سوداني ،،بثلاثة وخمسين مليار ،،،

ده ساماتا والأخطر من ساماتا

النجم فرض اسمه ونفسه من خلال بطولات اوربا ايضا وكان نجما مميزا وصاحب اهداف ،،

يعتبر اول لاعب تنزاني يحترف في الممتاز الانجليزي

وسيلعب بجوار نرزيغيه والمحمدى نجما مصر ،،

نتمنى ان يصحو لاعبينا وتكون لهم طموحات تتخطى طرفي القمة ،،،

لا يمكن ان نسمي احتراف الغربال في اهلي برج بلعريج الجزائري احترافا والفريق لا اسم له افريقيا ولم يحدث ان شارك في بطولات ، احتراف للخلف ،،

الا اذا كان الغربال يريد ان يظهر من خلاله ويتقدم للامام ليوقع لفريق من فرق المقدمة والتمثيل الخارجي ،،

الغربال من قمة تشارك في الابطال الى فريق يصارع من اجل البقاء في الدوري ،،

اللاعب السوداني مطالب بوقفة مع نفسه والتفكير جيدا ومليا مع الوضع في الاعتبار حكاية العمر ،،،

وبالتوفيق لكل لاعب طموح ، مع التمنيات بان تتغير نظرة لاعبينا للاحتراف ،،