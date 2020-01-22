(الملك) مدربا عاما للزعيم !!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[يستحق مجلس ادارة نادي المريخ الثناء نتيجة اختياره للملك “فيصل العجب” مدربا عاما للفريق ليعمل الي جانب الجسور “جمال ابوعنجة” لان مجرد اختيار “العجب” لتلك الوظيفة يعتبر بمثابة (وفاء وعرفان) لما قدمه هذا اللاعب الخلوق للزعيم.

[“فيصل العجب” من طينة اللاعبين الكبار الذين خلدوا اسماءهم باحرف من نور بشعار المريخ والمنتخبات الوطنية بعد تاريخ حافل بالانجازات والانتصارات.

[من حق “فيصل العجب” الذي تغنت جماهير الزعيم باسمه ورقصت علي انغام (مراوغاته) و(تابلوهاته) ان يقدم خبراته للنجوم الحاليين الذين كانوا من عشاق فنه الاصيل.

[اصاب مجلس المريخ بهذا القرار الذي اسعد القاعدة المريخية التي انتظرت مثل تلك الخطوة كثيرا سيما وان (الملك) يستحق ان يكون احد اعضاء الجهاز الفني الي جانب “ابوعنجة” والاسطورة “بريمة” ليقدم خبراته الطويلة لنجوم الاحمر الذين يتوقون للتدرب علي ايدي هذا الساحر الفنان.

[نعلم ان “العجب” لم يتجه للتدريب عقب اعتزاله اللعب لكن وجوده الي جانب “ابوعنجة” من شأنه ان يمنحه تلك الخبرات التي يبحث عنها في مجال التدريب بجانب استفادة اللاعبين من مهاراته التي نأمل ان نجدها في نجوم الزمن الحالي.

[مرحبا بالملك “فيصل العجب” بالمريخ من جديد وهو بقميص المدرب العام.

مشهد أول

[اختيار”الضو قدم الخير” لرئاسة جهاز الكرة يعني استفادة مجلس المريخ من الاخطاء السابقة في اختيار العناصر المعنية بهذا الجهاز الحساس الذي يحتاج لشخصيات ذات كفاءة تتوافر في الكابتن “الضو” ونعتقد ان الفترة الحالية بالمريخ تعتبر الافضل في ظل اتجاه المجلس للاستعانة بكوادر مؤهلة قادرة علي انجاز مهامها علي اكمل وجه.

[برافو مجلس المريخ وبرافو الكابتن “الضو”.

مشهد ثاني

[اتوقع قرار وزيرة الشباب والرياضة بحل الاتحاد السوداني للسباحة نتيجة غياب معظم مكوناته في مجلس الادارة خاصة الرئيس ونائبه وانفراد السكرتير بادارة الاتحاد!

[اتحاد السباحة السوداني الذي يحد معارضة كبيرة من منسوبيه بما فيها بعض الاتحادات المحلية بحاجة للترتيب من خلال قرار الوزيرة بحله ليتوافق اهل المنشط علي شخصيات تقود الاتحاد الي بر الامان عبر ديمقراطية حقيقية.

مشهد ثالث

[اعتذار رئيس نادي الهلال “اشرف الكاردينال” عن رئاسة بعثة الفريق الي (هراري) وجد ردود افعال متباينة بين المنتمين للازرق والذين انقسموا ما بين رافض لقرار الرئيس والذي تم تفسيره بخوفه من تلقي فريقه لهزيمة تحسب عليه وبين مؤيد يري في اعتذار “الكاردينال” فرصة لتحقيق الانتصار نتيجة ابعاد اللاعبين من الضغط النفسي.

[عموما اعتذر “الكاردينال” وتم تكليف “ابوكلابيش” الذي ستتجه الانظار اليه لمعرفة كيفية (انجاز) المهمة!!

مشهد اخير

[اتفاق مجلس المريخ مع الملك “فيصل العجب” مثل لطمة قوية لاؤلئك الساعين للسيطرة علي الجهاز الفني بترشيح اسماء يمكن السيطرة عليها والتدخل في شئونها الفنية!

[تعيين (الملك) مدربا عاما للمريخ كان بمثابة الرسالة القوية لذلك الشخص الذي يسعي لفرض وصايته علي الزعيم!

[(الملك) مدربا عاما للزعيم و(الملك)!