لهذا السبب… إيفانكا ترامب ترفض الإجابة عن سؤال صحفي!

الخليج 365:

رفضت إيفانكا ترامب الرد على سؤال مراسل صحفي لقناة “سي إن إن” الأمريكية، حول إجراءات عزل والدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت شبكة “CNN” مقطعا مصورا يظهر فيه مراسل الشبكة جيم أكوستا وهو يطرح على إيفانكا ترامب سؤالا يتعلق بمحاكمة عزل والدها، بينما ترفض إيفانكا الإجابة. ونشر جيم المقطع على صفحته في “تويتر”.

​وفي المقطع المصور تظهر إيفانكا أثناء نزولها من على درج داخل المؤتمر، سألها المراسل: “إيفانكا، هل لديك أي تعليق على محاكمة عزل أبيك؟ ما رأيك؟” فتجاهلت الرد، فعاود السؤال عليها مرة أخرى: “أي تعليقات على محاكمة عزل أبيك؟” وواصلت إيفانكا التجاهل، فسأل: “هل تعقدين أنه يجب أن يكون هناك أي شهود؟” لكنها أيضا تجاهلت الرد وواصلت المسير.

وأشارت الشبكة إلى أن جيم طرح السؤال على إيفانكا أثناء مشاركته في تغطية المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام حاليا في دافوس بسويسرا.