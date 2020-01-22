(الشعبي) يطالب الحكومة الانتقالية بالاستقالة وإعلان فشلها

طالب حزب المؤتمر الشعبي الحكومة الانتقالية بتقديم استقالتها وإعلان فشلها، ودعا إلى تشكيل حكومة قومية من كفاءات وطنية مستقلة تعد لانتخابات عاجلة.

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وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان في تصريح بحسب صحيفة المجهر، إن البلاد تمضي في انهيار متسارع في كل المناحي، بسبب سياسات قادة “قوى الحرية والتغيير” التي وصفها بغير المؤهلة وتسعى إلى الانفراد بالسلطة، وقال “دي شلة عايزة تحكم.. جاطوا البلد وساطوها بدون خطة ولا برنامج”، وأضاف: لا توجد كفاءة أو خبرة إنما أعمال شللية سارت على منهج النظام السابق وأعادت إنتاج الأزمة السودانية”، وزاد “ما جاء به حمدوك آمال وطموحات لا تقوم على ساقين”.

ودعا إدريس إلى توافق وطني شامل وضرورة إيجاد حل عقلاني فيه حكمة، مطالباً بالبعد عن الاحتجاجات التي لن تؤدي للحلول” – على حد قوله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)