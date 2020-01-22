ريشموند.. الأزمة مستمرة

التاريخ: 22-يناير-2020
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أفادت تقارير أن نادي الخرطوم الوطني السوداني، لم يسحب الشكوى التي دفع بها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد اللاعب الغاني ريشموند انطوني، كما رشح في الأخبار.
وقال مصدر بالنادي العاصمي إن إدارة الخرطوم الوطني تتمسك بإجراء مخالصة مع اللاعب.
وانتقل ريشموند بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى نادي المريخ العاصمي بعد نهاية عقده مع الخرطوم الوطني في ديسمبر الماضي.
ويطالب نادي الخرطوم الوطني بحسم الأمور مع اللاعب الغاني بعد تخلفه عن مزاولة نشاطه مع الفريق وغيابه لمدة ستة أشهر قبل انتقاله إلى المريخ في الانتدابات الشتوية الأخيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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