ارتفاع عدد الوفيات في حادث انفجار قرنيت داخل حفل الى سبعة اشخاص

تحصلت مصادر على تفاصيل تفيد بارتفاع ضحايا حادثة انفجار قرنيت داخل حفل زواج بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف حيث وصل عدد الضحايا الى سبعة فيما زالت حالات الاصابة تتلقى العلاجات وهي في وضع خطير.

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وتشير التفاصيل الاولية للبلاغ بحسب صحيفة الدار الى نظامي قام بالقاء عبوة القرنيت داخل الحفل ليتوفى ثلاثة اطفال في الحال كما لقى مفجر القرنيت ايضا مصرعه واصيب اكثر من عشين شخصا تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة ليلقى ابرعة آخرين مصرعهم بعد ذلك متأثرين بالاصابة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)