(موندو) ينتظر تذاكر الطيران وتأشيرة الدخول

تسلم اللاعب الغامبي (موندو نداو) مستحقاته المالية طرف نادي المريخ السوداني التي تأخرت في الوصول إليه بسبب صعوبة التحويلات البنكية من وإلى السودان.

وكان نادي اللاعب قد رفض سفره للعاصمة السودانية الخرطوم، ما لم يقم المريخ بإرسال حافز تسجيله (مقدم العقد) إلى جانب المستحقات المالية للنادي نظير إعارته للمريخ لمدة عام واحد.

Advertisements

هذا وينتظر اللاعب تذاكر الطيران وتأشيرة الدخول من أجل الانضمام للمعسكر الإعدادي للفريق الأحمر بالخرطوم تحضيراً للنصف الثاني للدروي السوداني الممتاز.

وكان المدافع الغامبي نداو (19) سنة قد انتقل إلى الشياطين الحمر على سبيل الإعارة خلال فترة التنقلات الشتوية الأخيرة بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)