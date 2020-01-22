(سادومبا) يستقبل جنرال الهلال في المطار

وصل مدير العلاقات العامة بنادي الهلال السوداني، العقيد حسن محمد صالح، إلى العاصمة الزيمبابوية هراري ظهر أمس الثلاثاء، كوفد مقدمة للترتيب للبعثة الهلالية التي ينتظر وصولها إلى هناك ظهر اليوم الأربعاء.

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وكان في استقبال الجنرال لدى وصوله مطار روبرت موغابي القائم بأعمال السفارة السودانية لدى زيمبابوي الأستاذ خالد محمد عثمان إلى جانب المحترف الزيمبابوي السابق للفريق الأزرق إدوارد سادومبا.

وكان سادومبا بحسب صحيفة آخر لحظة، قد تواصل مع المسؤولين بنادي الهلال الأسبوع الحالي، موضحاً عديد من الأمور التي من شأنها خدمة فريقه السابق، مؤكداً وضع كل إمكاناته تحت تصرف البعثة والجهاز الفني.

هذا وقد شرع صالح في ترتيبات مقر الإقامة للبعثة وملاعب التدريبات للفريق، وبحث وسائل النقل على أن يقدم تقريراً إدارياً لرئيس البعثة رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال، وفنياً للمدرب الوطني الفاتح النقر، لتسهيل مهمة الفريق الأزرق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي السبت المقبل، بملعب مادافا في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)