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حادثان بشارع التحدي يؤدي لوفاة 17 شخصا

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 22-يناير-2020

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حادثان بشارع التحدي يؤدي لوفاة 17 شخصا

شهد شارع التحدي بالامس حادثين مؤسفين وذلك على إثر التصادم المروع بين دفار من الشمال للجنوب بطريق التحدي وبوكس على متنه عدد من العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وهم محملين بالحقائب التي تحوي اغراضهم الخاصة من ملابس واموال.

 

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وعند وصول البوكس بالقرب من منطقة ابو حليمة بطريق شندي بحسب صحيفة الدار، وقع الحادث المؤسف الذي على اثره تحرك افراد المرور السريع الذين قاموا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ونقل جثامين المتوفين الى مشرخة ام درمان ليقوم الطبيب الشرعي بتحديد اسباب الوفاة بالكسور التهشمية والنزيف الحاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

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