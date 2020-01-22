التاريخ: 22-يناير-2020
14 مشاهدة
شهد شارع التحدي بالامس حادثين مؤسفين وذلك على إثر التصادم المروع بين دفار من الشمال للجنوب بطريق التحدي وبوكس على متنه عدد من العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وهم محملين بالحقائب التي تحوي اغراضهم الخاصة من ملابس واموال.
وعند وصول البوكس بالقرب من منطقة ابو حليمة بطريق شندي بحسب صحيفة الدار، وقع الحادث المؤسف الذي على اثره تحرك افراد المرور السريع الذين قاموا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ونقل جثامين المتوفين الى مشرخة ام درمان ليقوم الطبيب الشرعي بتحديد اسباب الوفاة بالكسور التهشمية والنزيف الحاد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حادثان بشارع التحدي يؤدي لوفاة 17 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.