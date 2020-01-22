ضبط أسلحة ومتهمين في حملة للشرطة

التاريخ: 22-يناير-2020
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نفذت شرطة محلية الخرطوم شرق عدداً من الحملات التمشيطية التي تهدف إلى محاربة الجرائم المختلفة والظواهر السالبة في المجتمع والشارع العام.
وقد تمكنت الشرطة في إحدى حملاتها والتي شملت منطقة الأزهري من ضبط عدد (34) متهماً كانت بحوزتهم كمية من الأسلحة البيضاء، ودونت في مواجهتهم جملة من البلاغات بقسم شرطة الأزهري تتعلق معظم البلاغات بالإخلال بالأمن والسلامة والإزعاج العام والسكر.
وشاركت في هذه الحملات بحسب صحيفة آخر لحظة، دوريات المحلية ومباحث محلية جبل أولياء بالإضافة إلى قسم شرطة الازهري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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