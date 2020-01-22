شاب يروي تفاصيل مقتل شقيقه على يد متهمين

استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي ياسر عثمان زين العابدين أمس لأقوال شقيق شاب قتل بالشارع العام على يد (3) متهمين ضرباً في الرأس بفأس إثر نقاش دار بينهم بسبب هاتف بمنطقة حي البركة.

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وقال بوصفه شاكياً في البلاغ إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من قبل شاهد الاتهام الأول أخبره بأن شقيقه قد تم الاعتداء عليه ضرباً، وأضاف الشاكي بأنه تحرك إلى مكان الحادث ووجد المجني عليه على متن عربة بغرض إسعافه إلى المستشفى، موصفاً للمحكمة بأنه شاهد آثار ضربة على رأس المجني عليه في الجهة اليسار من الرأس بجانب خروج مخ المجني عليه، مضيفاً بأن المجني عليه قد فارق الحياة في اليوم الثاني من الحادثة.

وتشير التفاصيل الأولية بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الشرطة تلقت بلاغاً عن مقتل شاب ضرباً بالفأس على يد (3) متهمين إثر نقاش دار بينهم بسبب هاتف، وتم القبض على المتهمين وبالتحري معهم أقروا بإرتكابهم للجريمة، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)