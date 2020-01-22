فضل ايوب وهاني عابدين يقيمان حفلا لصالح اهالي الجنينة

يجتمع المطربان الشابان فضل ايوب وهاني عابدين في حفل خيري لصالح اهالي منطقة الجنينة وذلك يوم الجمعة الساعة الخامسة مساء بـ “سودان كافي” وكتب فضل ايوب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعال وجيب المعاك. Advertisements واشار بالقول بحسب صحيفة الجريدة، انهم بحاجة الى “بطاطين وملابس” وادوية اضافة الى وجود صندوق خيري للتبرعات وحدد قيمة التذكرة بفئة 100 جنيه وكتب فضل هاشتاق يقول فيه “عشان الجنينة واهلنا في دارفور”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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