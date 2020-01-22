اليوم.. انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالسودان

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الأربعاء 22 يناير 2020
في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر يناير الجاري، ينطلق اليوم الأربعاء، الاجتماع التشاوري، للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث.
وبحسب بيان لوزارة الري المصرية، فإن المباحثات الجديدة تأتي بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن، على مدار يومين في مدينة الخرطوم عاصمة السودان.
وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع الدول الثلاث في واشنطن، قد تضمن عناصر ومحددات رئيسية للاتفاق النهائي بشأن سد النهضة، ومنها:
القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد. الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد. أن يتضمن الاتفاق النهائي آلية للتنسيق بين الأطراف الثلاثة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
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