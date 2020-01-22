تصريحات مثيرة لحمدوك عن البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن بنك السودان المركزي يتبع للمجلس السيادي ونسعى لتصحيح الوضع ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء في القريب العاجل. وقال حمدوك في لقاء مع الصحافي عثمان ميرغني بثه تلفزيون السودان الثلاثاء: (هناك مهام واختصاصات للبنك المركزي تتعلق بالحد من التضخم ومراقبة المصارف)، مؤكداً أن البنك ظل لفترة طويلة لا يقوم بمهامه بشكل صحيح وانهم كحكومة سيقومون بسن قانون لهيكلته.

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