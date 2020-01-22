وزير المالية: تهريب الذهب يقدر يومياً بـ (25) مليون دولار

الخليج 365 : كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي عن عمليات تهريب يومياً للذهب تصل إلى 450 كيلو جرام بمايعادل 25 مليون دولار. وقال البدوي في حوار مع التلفزيون القومي مساء الثلاثاء أن الحكومة الانتقالية تعمل بصورة متناغمة فى إجراء سياسات لضبط سوق الذهب حتى لايحدث تسريب أو تهريب للذهب إلا التصدير عبر القنوات الرسمية.

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