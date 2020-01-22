أمير سعودي يكشف مفاجأة بشأن قناة “الجزيرة” القطرية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شن الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، هجوما على قناة “الجزيرة” القطرية، مشيرا إلى أنها كانت عام 2014 على وشك أن تصبح “قناة سعودية رسمية تقريبا” بعد توقيع اتفاق الرياض.
وقال بن مساعد، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “عام 2014 وقع أمير قطر اتفاقا في الرياض التزم فيه بأمور لم ينفذ منها إلا 10% من تعهداتها وحينها تحولت قناة الجزيرة في تعاطيها مع الشأن السعودي إلى قناة سعودية رسمية تقريبا وكان ينقصها فقط حينها بث أغان وطنية سعودية، وقبل أسابيع خففت القناة لهجتها والآن تعود سيرتها الأولى”.
وأضاف الأمير السعودي في تغريدة أخرى، قائلا: “إنها قناة الجزيرة قناة الحياد والمبادئ”.
يذكر أن إغلاق قناة الجزيرة، هو أحد المطالب الـ13 التي قدمتها دول المقاطعة المتمثلة بكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وتطلق عليهم الدوحة اسم “دول الحصار”، في يونيو/ حزيران 2017.
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