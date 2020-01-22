صدور قرار بإبعاد مخلفات التعدين من التجمعات السكانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدرت وزير الطاقة والتعدين ، قرارا قضى بنقل مخلفات التعدين “الكرتا” من الليري وتلودي وكلودي وكل المخلفات خارج المثلث بعيدا عن التجمعات السكنية.

ولفت القرار الي مراعاة إجراءات سلامة الإنسان والحيوان والأرض، بحضور ثمانية من الشركات العاملة في مجال الذهب بجنوب كردفان، حيث أمنت على القرار الذي صدر بعد اجتماع في أمانة حكومة ولاية جنوب كردفان (الثلاثاء) حضره ممثلي الشركات.

وأكد الحاكم العسكري لجنوب كردفان المكلف، اللواء ركن رشاد عبد الحميد، وفقا ما نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا) على أهمية تنفيذ الضوابط الجديدة لصالح المواطن بالولاية.

Advertisements

وشهدت محلية “تلودي” بولاية جنوب كردفان قبل نحو شهرين أحداث عنف، عقب قيام محتجين، بحرق مقار عدد من شركات التعدين الأهلي، لإستخدامها مواد مضرة بصحة الإنسان والحيوان، من بينها مادة السيانيد القاتلة.

وتشكل المواد التي تستخدم في استخلاص الذهب، خطر على حياة الانسان، واحداث تلوث في البيئة .

وتعمل شركات تتبع لجهاز الأمن السوداني، في مجال تعدين الذهب، وتستخدم مواد سامة في عملية استخلاص الذهب أبرزها مادة “السيانيد” القاتلة.