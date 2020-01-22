(2)مليار دولار حجم التداول بالسوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال تجار عملة إنّ حجم التداول بالسوق الموازي للعملات الأجنبية يبلغ ملياري دولار. وأزاح تحقيق أجرته صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” الستار عن أسباب ارتفاع سعر الدولار. وتأتي ممارسة أجانب العمل بالسوق السوداء للعملات الأجنبية في مقدمة تلك الأسباب. Advertisements وأوضحت الصحيفة أنّ الأجانب من جنسيات عربية ينشطون في شراء العملة الحرة بغرض شراء مدخلات إنتاج. وذكر تجار أنّ هناك مجموعة تجار جدد ولجت في السوق رجحوا انتماءهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول. وكشفوا عن ضخ المجموعة مبالغ ضخمة لشراء العملات الأجنبية. وبالمقابل، قال عدد من صغار التجار للصحيفة إنّ شركة اتصالات شهيرة تقف أيضًا وراء ارتفاع الأسعار

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