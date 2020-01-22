متعاملون في سوق العملات الأجنبية يعلنون أسعاراً جديدة للدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت تداولات السوق السوداء، تراجعاً في أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني، بعد يوم حافل من الارتفاع الجنوني، ووصوله إلى (١٠٠) جنيه. وأبلغ تجار (الانتباهة أون لاين) وجود حالة ركود كبيرة فى البيع والشراء، بعد ان تفاجأ المتعاملون مع السوق بالإنخفاض الذي لم يلب طموحاتهم، بعد أسعار المهولة شهدتها الأسواق اليومين الماضيين، وأرجعوا إنخفاض سعر الدولار إلى تراجع الطلب، بجانب تصريحات وزير المالية التي نفت تحريك سعر الدولار الجمركي. وبلغ متوسط سعر الدولار فى مقابل الجنيه (٩٧) جنيهاً للشراء و(٩٨) جنيهاً للبيع، واليورو (١٠٢) جنيهاً للشراء و(١٠٣) جنيهاً للبيع، وبلغ الدرهم الإماراتي (٢٥.٤٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٥.٦٠٠) جنيهاً للبيع، والريال السعودي (٢٥.٢٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٥.٣٠٠) جنيهاً للبيع.