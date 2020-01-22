حمدوك يؤكد على وجود تناغم بينهم والمنظومة العسكرية لبناء حالة سودانية...

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وجود تناغم بينهم والمنظومة العسكرية لبناء حالة سودانية منسجمة تقدم للعالم بناء ديمقراطي راسخ. وقال حمدوك في لقاء بثه تلفزيون السودان الثلاثاء أن تجربة التصدي لأفراد هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة كانت اختباراً حقيقياً للشراكة وقدرتها على التصدي بحسم إذا ما واجهتها أية تحديات.
وقال رئيس الوزراء أن هندسة السلام تم طرحها بواسطة المكون التنفيذي من خلال مساهمات مجلس الوزراء، وان ما يحدث في جوبا يتم بدعم من جهات متعددة، مشيراً إلى أن ما أنجز خلال الشهور القليلة الماضية انجاز يمكن أن يوصلنا للسلام.
وبشأن الولاة المدنيين أبان حمدوك أن هناك ظروف يجري التشاور حولها لتعيينهم بالتواصل مع قوى الحرية وجهات وحركات الكفاح المسلح ومتى ما تم التوصل لتسوية سيتم تعيينهم. وأوضح أنه يتشاور مع مكونات قوى الحرية لبحث قيام صندوق البحر الأحمر للنظر في التقاطعات السياسية والدولية ومسألة حدود وأمن البحر الأحمر.
الانتباهة
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