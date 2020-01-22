اتفاق وشيك بين الحكومة وقادة مسار الشمال بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن الحكومة وقادة مسار الشمال يقتربون من توقيع اتفاق نهائي حول المسار، لافتا إلى أن وفد الحكومة لمحادثات السلام، برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة، عقد جلسة مباحثات بمقر المفاوضات بجوبا، مع قيادات مسار الشمال، الذي يضم “حركة تحرير كوش” وكيان الشمال بحضور الوساطة من جنوب السودان، وعدد من المراقبين. المادة السابقة توضيح ملابسات إحراق كنيسة في ولاية النيل الأزرق المقالة القادمة أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافقو22يناير2020م

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