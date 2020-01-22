تشكيل لجنة إزالة التمكين في الإذاعة والتلفزيون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر وكيل وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد ، قراراً بتشكيل لجنة إزالة التمكين في الإذاعة والتلفزيون برئاسة إلهام محمد أحمد وعضوية “5” آخرين .

وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة التي تتكون من “8” بنود، فيما تم منحها “3” سلطات .

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