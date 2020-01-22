تزويد سودانير بـ”8″ طائرات جديدة من شركة ايرباص

الخليج 365:

وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على مقترح مقدم من شركة أيربص المصنّعة للطائرات بتزويد الناقل الوطني سودانير بـ (8) طائرات جديدة. وأكد د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية التزام الدولة بدعم الناقل الوطني وتوفير مطلوبات تطويره ضمن أولويات الحكومة.

ووعد ــ خلال لقائه بوفد شركة ايربص بالوزاة اليوم بمشاركة وزير البنى التحتية والنقل م. هاشم طاهرــ وعد بطرح المقترح على مجلس الوزراء لمناقشته، وتم التأكيد على اهتمام الحكومة بنهوض الناقل الوطني واستعادة مجده لأهميته في ربط السودان ودول الإقليم بالعالم الخارجي بالاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي، وتضمن مقترح شركة ايربص الفرص المتاحة لعودة سودانير للفضاء الخارجي بقوة كما تضمن تقديم الدعم الفني لتشغيل الطائرات.

من جانبها قدمت السفيرة مها أيوب مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية شرحاً ضافياً حول تطور العلاقات بين السودان وأمريكا، مشيرة إلى استمرار المحادثات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يسهّل فتح الآفاق لجذب مزيد من الاستثمارات لجميع القطاعات سيما قطاع الطيران.

من جانبه أكد الأستاذ إبراهيم عدلان المدير العام لسلطة الطيران المدني استمرار جهود الدولة لدعم الناقل وتطوير صناعة الطيران في السودان لتلبية متطلبات مواكبة التطورات العالمية في مجالها.