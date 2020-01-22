شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد رئيس مجلس تشريعي الجبهة الثورية السودانية، رئيس تيار الوسط في مفاوضات السلام بجوبا،التوم هجو رفضهم تعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، قبل التوصل لإتفاق سلام، ونفى دعم تيار الوسط من قبل المؤتمر الوطني المحلول.

وإتهم هجو قوى إعلان الحرية والتغيير الإنشغال بقسمة السلطة وتقسيمها بين فصائلها، لافتاََ أن أنسب من يدير الولايات في المرحلة الحالية هم الولاة العسكريين الذين يجسدون الوحدة الوطنية ولهم القدرات والخبرات التراكمية في الإدارة والأحرص على تنفيذ التوصيات والتعليمات . وحذر هجو من تعيين ولاة مدنيين في الوقت الراهن. وبرر هجو تكوين مسار الوسط في مفاوضات السلام لتبني معظم تنظيمات الجبهة الثورية تكوين مسارات جغرافية مثل مسارات جبال النوبة ودارفور والنيل الازرق لتكوين صناديق أعمار ممولة من المجتمع الدولي. وأكد في تصريح لوكالة السودان للأنباء “سونا” أن يتميز بالنظره القومية المفتوحة للجميع وإستبعاد الأجندة الحزبية والسياسية من المسار . Advertisements ودعا الحكومة الإنتقالية للتمسك بالإتفاق المبرم مع الجبهة الثورية والمجتمع الدولي بعدم الإستعجال في تعيين الولاة والمجالس التشريعية لحين الوصول لسلام وشدد على ضرورة التمسك بكيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان . وقال أن أهم تحديات مسار الوسط الإستفادة من الصناديق الدولية للنهوض بمشروع الجزيرة وأكد أن الجزيرة بإنسانها قادرة علي العبور بالإقتصاد السوداني وحل كافة القضايا الإقتصادية. وكانت الحكومة الإنتقالية في السودان، توصلت لإتفاق سلام نهائي مع الجبهة الثورية ممثلة في مسار وسط السودان “ديسمبر الماضي” في عاصمة دولة جنوب السودان، ونص الإتفاق على النهوض بالمشاريع الزراعية، ومراجعة قوانين الأراضي، وإنشاء صندوق دعم الوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التوم هجو يحذر من تعيين ولاة مدنيين في الوقت الراهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.