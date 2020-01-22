القاء القبض على محمد عثمان الركابي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت مباحث مدينة بحري “الثلاثاء” ، القبض على وزير المالية الأسبق محمد عثمان الركابى ، لقيامه بتأجير عربة خصصتها له الحكومة البائدة عندما كان وزيراً للوزارة . وأخضعت النيابة “الركابي” للتحقيق والتحري حول مخالفته المتعلقة بتاجير العربة الحكومية .وأطلقت سراحه بالضمان .

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