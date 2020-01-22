إبراهيم الشيخ: لجنة إزالة التمكين لا تستهدف كلما هو مؤتمر وطني...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ إنّ لجنة إزالة التمكين لا تستهدف كلما هو مؤتمر وطني أو حركة إسلامية.

وأضاف الشيخ بحسب تصريحاتٍ أوردتها صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الأربعاء” خلال كلمته أمام العاملين والأساتذة بجامعة غرب كردفان بحضور مدير الجامعة إنّ أيّ كوز أو حركة إسلامية مؤهّل وجاء عبر اختيار سليم وصحيح وتبوأ موقعًا محددًا عبر مؤهلاته ليس مستهدف من قبلهم، بشرط أنّ لا يكون قد مارس فسادًا أو ساعد في التمكين أو انتهج سياسات ضارة بالبلد.

وزاد الشيخ إنّ لجنة التمكين تعمل وفق هذه المعايير.

وقال إبراهيم الشيخ إنّ أحد أهداف الثورة هي حرية واستقلال الجامعات، وعدم خضوعها للممارسات الفاسدة التي تحرفها عن رسالتها الحقيقية.