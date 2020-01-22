كبلو: هناك قوى تحاول تصفية الثورة بالاستثمار وصنع الصعوبات الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي، صدقي كبلو، إنّ الحلّ بالنسبة لحكومة الفترة الانتقالية، هو تغيير السياسة الاقتصادية حتى لو تطلّب ذلك تغيير واضعيها.

وأضاف كبلو في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الأربعاء” أنّ محاولة تأجيل الحلول بانتظار مؤتمر اقتصادي قومي أو انفراج مع المانحين، لا يعني أكثر من أنّ الحكومة لم تحسم أمرها في أيّ طريق تسير، طريق حرية التجارة والسوق، أمّ طريق الدولة التنموية.

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وأوضح أنّ هناك بعض القوى تحاول تصفية الثورة بالاستثمار وصنع الصعوبات الاقتصادية، لكّنه عاد وقال إنّ محاولة تبرير الحكومة بأنّها ورثت تركة ثقيلة غير كافٍ، موضحًا أنّ الحكومة عيّنت لإزالة هذه التركة.

وأشار كبلو إلى أنّه حال اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لإزالة التمكين، البيروقراطي والاقتصادي لقوى الثورة المضادة، واستعادة الأموال المنهوبة بالداخل أولاً، والسيطرة على الموارد من بترول، ذهب، ومعادة واستخدامها لتحقيق التغيير، ستحظى بالتأييد الجماهيري.

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