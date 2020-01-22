مدني: سنحل مشكلة صفوف الخبز في السودان خلال ثلاثة أسابيع بشكل...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني ان الحكومة الانتقالية تولى الاستثمار اهمية كبير للاستفادة من موارد البلاد المتعددة مشيرا الى عزم الحكومة تطوير هذا القطاع الحيوي وعدم الاعتماد على الهبات من خلال مفوضية الاستثمار التى بدات فى تطبيق النافذة الموحدة وتفعيل القوانين بجانب وضع خارطة استثمارية تحقق القيمة المضافة للمنتجات السودانية .

واكد مدني التزام وزارته بحل مشكلة صفوف الخبز خلال ثلاثة أسابيع بشكل كامل من خلال جهود الوزارة ومن خلال تكوين اليات المراقبة للتوزيع وحصر المخابز بالتعاون مع الوكلاء .

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