الاردنيون يضغطون لاسقاط اتفاقية العار.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دوما ظلت السلطات الاردنية تصطدم بجماهيرها كل ما لاحت فى الافق بوادر تعزز من ارتهان عمان اكثر للعدو الصهيونى والمضى بشكل اكبر فى خط المتماهين مع قطار التطبيع وهى المنغمسة فى هذا الوحل الى اخمص قدميها والتى لاتجد حرجا فى استفزاز الاحرار من بنى جلدتها وهم يرون علم الكيان الغاصب يرفرف فى عاصمتهم وشرطتهم تحمى الصهاينة الارجاس والبلاط الملكى الذى يدعى حماية القدس ورعايتها والحفاظ عليها يواصل فى معاداة شعبه وخذلان ابناء الامة عندما لايناصر الاصوات الحرة المنددة بالاتفاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع حكومة المحتل الغاصب وعندما يفتح المجال لقطعان المستوطنين ان تدنس بلاده بزياراتهم الغير مقبولة عند القطاع العريض من الشعب الاردنى المسنود بتعاطف شرفاء الامة واحرار العالم ولكن السلطات الرسمية تواصل فى غيها وتبحث عن ارضاء الادارة الأمريكية وتشرع فى ضخ الغاز الإسرائيليّ إلى البلد وسط معارضة شعبيّة ونيابيّة.

والجمهور الغاضب على حكومته خرج فى مسيرات عمت العاصمة من شمالها الى جنوبها معترضا على شراء الغاز المنهوب من الفلسطينيين ولم يقتصر الأمر على عمان فحسب وانما تظاهرت ضد الاتفاقية كل من

الزرقاء، إربد، الكرك، والعقبة، رفضاً لاستيراد بلادهم الغاز من إسرائيل.

المتظاهرون في مدينة الزرقاء رفعوا صوراً لجنود أردنيّين استشهدوا في معركة الكرامة 1968، التي وقعت بين الجيش الأردنيّ وفصائل فلسطينيّة من جهة، والجيش الإسرائيليّ من جهة أخرى، وكتب المحتجّون على صور الجنود الأردنيّين: “لا تجعلوا دمي غازاً”.

هذه الاحتجاجات أتت بعد بدء الضخّ التجريبيّ للغاز الإسرائيليّ لتغذية شركة الكهرباء الأردنيّة مع بداية العام، ضمن اتفاقيّة وقّعت في عام 2016 مع شركة “نوبل إنيرجي” الأميركيّة صاحبة الامتياز في التنقيب عن الغاز مع تحالف شركات إسرائيليّة من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعيّ في البحر المتوسّط.

معارضو الاتفاقيّة أشاروا الى أنّهم يرفضونها لأسباب أخلاقيّة واقتصاديّة ،وقال أحد الناشطين السياسيّين في مدينة إربد

أنه خرج يوم الجمعة ليقول: “نرفض الغاز المنهوب من فلسطين المحتلّة ولن تجبرنا حكومتنا على التطبيع مع الاحتلال من خلال إضاءة منازلنا بهذا الغاز”.

وقال ناشط آخر ان الأردن ليس في حاجة إلى ربط مصير الطاقة فيه بيدّ الاحتلال، بسبب توافر فائض من الغاز في ميناء العقبة للغاز المسال إلى جانب إمكانيّة الاعتماد على الطاقة البديلة”.

وبالتوازي مع هذا الحراك الجماهيرى يقود نوّاب أردنيّون محاولة للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن اتفاقيّة الغاز، من خلال التلويح بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، الأمر الذي دفع بـ29 نائباً إلى جمع تواقيع على مذكّرة لحجب الثقة عن الحكومة، استناداً إلى المادّة 54 من الدستور الأردنيّ، التي تنصّ على الآتـي: “إذا قرّر مجلس النوّاب عدم الثقة بالوزارة بالأكثريّة المطلقة من مجموع عدد أعضائه (50 نائباً)، وجب على الحكومة الاستقالة”.

وقال النائب مصطفى العسّاف، الناطق باسم “كتلة الإصلاح” (15 نائباً)، وهو أحد الموقّعين على مذكرة حجب الثقة نحن ماضون في مذكّرة حجب الثقة عن الحكومة، التي لم تستمع إلى مطالب النوّاب بإلغاء هذه الاتفاقيّة التي نرفضها منذ توقيعها في عام 2016،.

انه مازق حقيقى وضعت الحكومة الاردنية نفسها فيه وستجابه معارضة قوية من البرلمان والشارع قد تطيح بها وتجبر خلفها على الغاء اتفاقية العار والذل هذه .