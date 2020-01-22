قرنيت الحاج يوسف اهمية الحساب الرادع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ليلة حزينة عاشتها منطقة الشقلة بالحاج يوسف وعموم شرق النيل اثر وقوع الحادث المأساوى الذى اودى بحياة ابرياء لا شان لهم بالنزاع الذى حدث وافضى الى هذه النتيجة المؤلمة.

يقول الخبر :

انفجرت قنبلة قرنيت في أحد المناسبات في الحاج يوسف الشقلة نتيجة مشاجرة بين شخصين نتج عنها عدد ٥ وفيات وما يقارب ال ٤٠ جريح في إحصائية أولية للسلطات الصحية حيث تم اسعاف الجرحي لمستشفي ألبان جديد ، بحري ، شرق النيل ، ومستشفي رويال كير، وتبذل الكوادر الطبية فى هذه المستشفيات جهود كبيرة لإنقاذ حياة الجرحي والمصابين بتواجد وإشراف مباشر من وزارة الصحة الإتحادية وقيادة وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

وبعد ذلك ورد خبر يبين زيادة عدد الوفيات وانها وصلت الى تسعة أشخاص وإصابة 43 منهم 5 بحالة خطرة.

ولاحقا صدر بيان عن مستشفى البان جديد تحدث عن عدد اكبر من القتلى والجرحى ، ومن المتوقع ان يزداد عدد القتلى باعتبار ان بعض الجرحى حالتهم حرجة بكل آسف .

وكانت الشرطة قد اصدرت بيانا عن الحادث وننقله ادناه :

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

هيئة التوجيه والخدمات

الإدارة العامة للاعلام والعلاقات العامة

المكتب الصحفي

في حوالي الساعة السادسة مساء الاثنين 20 يناير 2020 وأثناء حفل خاص بمنطقة الشقلة بالحاج يوسف إنفجرت عبوة قرنيت كانت بحوزة نظامي حضر إلى مكان الحفل ونتج عن ذلك وفاته وأربعة آخرين وأصابة أكثر من خمسة وعشرون من الحضور بإصابات متفاوتة .

فور ورود البلاغ تحركت قوات الشرطة لمكان الحادث حيث تم إسعاف المصابين للمستشفي لتلقي الإسعافات والعلاج وباشرت وحدات الشرطة المختصة إجراءات التحقيق والتحري وتم فتح بلاغ بقسم شرطة الشقلة بدائرة الاختصاص .

الرحمة والمغفرة للمتوفين وعاجل الشفاء للمصابين.

المكتب الصحفي 21 يناير 2020

…

وبداية لابد ان نترحم على القتلى ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين ، ويلزم ان ننبه الى خطورة حمل العساكر أو غيرهم لهذه الاسلحة والمتفجرات وضرورة ضبط هذا الأمر واتباع سياسة صارمة لاتسمح مطلقا بالتساهل فى هذا الأمر وكل من يتورط فى مثل هذه الجرائم ويتسبب فى هذه الكوارث الفادحة لابد ان ينال اقصى عقوبة ليرتدع كل متهاون ويحذر من تسول له نفسه اللعب بارواح الناس وامنها .

مسؤولية الحكومة ان تتصدى لهذه التفلتات وتحسم هذه الفوضى وعلى القوات المسلحة فى المقام الاول ان تضبط منسوبيها وتعمل على انهاء مثل هذه الاعمال وتحرص على تحريز السلاح ووضع الضوابط الصارمة التى تحول دون سهولة تحريكه بعيدا عن ما تقتضيه الضرورة العسكرية ، وعن هذه الحادثة ومايشبهها التى تضيع فيها ارواح الابرياء بافعال طائشة لاشخاص غير مسؤولين لابد من محاسبة كل من له ارتباط بهذا الامر .

حفظ الله بلادنا وشعبنا من كل مكروه .