مدير الشرطة يشيد بالتعاون والتنسيق مع جنوب السودان

الأربعاء 22 يناير 2020

أشاد مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق أول شرطة عادل محمد بشائر، بمستوى التعاون والتنسيق بين الشرطة السودانية ونظيرتها بدولة جنوب السودان بما يحقق الأمن والطمأنينة والاستقرار لمواطني البلدين، موضحا أن شرطة جنوب السودان حققت نجاحا كبيرا في الاستقرار الذي تشهده دولة الجنوب؛ مما أسهم فى تحقيق السلام الاجتماعي.



وقال بشائر- لدى لقائه مع وفد من شرطة جنوب السودان برئاسة الفريق أول شرطة مجاك اكيج ملوك مفتش عام شرطة جنوب السودان- إن زيارة مفتش شرطة جنوب السودان؛ ستُجرى خلالها مباحثات تتعلق بتوفير الاستقرار الكامل لمواطني البلدين ودعم الاقتصاد من خلال تفعيل برتوكولات التعاون الشرطي في مجال التدريب ورفع القدرات وتطوير وتحديث أعمال الشرطة، موضحا أن الوفد سيختتم زيارته بتوقيع بروتوكول تعاون فى مجالات التدريب ورفع القدرات وتبادل الخبرات لعناصر الشرطة فى البلدين.

وأكد أن الشرطة السودانية وبما تمتلكه من إمكانيات تدعم نظيرتها بدولة جنوب السودان بكل الإمكانيات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها فى أداء دورها في حماية أرواح وممتلكات مواطنيها والحد من الجريمة.

ومن جانبه، أكد ملوك الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الشرطة السودانية في شتى مجالات العمل الشرطي؛ للحفاظ على الاستقرار الذي تنشده قيادة البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من التطور الذي شهدته الشرطة السودانية في مجالات التدريب ورفع القدرات، مشيدا بالدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه الشرطة السودانية لنظيرتها في جنوب السودان؛ ما أسهم في أن تؤدي واجباتها على الوجه الأكمل.