حمدوك: ليس لدينا احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الجنيه السوداني

الأربعاء 22 يناير 2020 قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الثلاثاء إن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وإنه يوجد ”خلل هيكلي“.

وأضاف حمدوك أن سعر الدولار في التعاملات النقدية اليوم بلغ 95 جنيها سودانيا، مقارنة مع 100 جنيه الاثنين. وقال أيضا إن حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفا أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة.

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