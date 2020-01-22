حمدوك: الحكومة نجحت في عودة السودان للمجتمع الدولي

الثلاثاء 21 يناير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أن الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية نجحت في اعادة السودان إلى المجتمع الدولي.



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وأضاف في مقابلة مع التلفزيون القومي، أن تعيين الوزراء منصوص عليه في الوثيقة الدستورية التي تحدد كيفية إختيار الوزراء.

وأكد حمدوك انه يملك سلطات إقالة أي وزير بالتشاور مع قوى اعلان الحرية والتغيير التي تمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية.