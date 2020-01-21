وزير الصناعة والتجارة: حل أزمة دقيق الخبز خلال 3 أسابيع

الثلاثاء 21 يناير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، أن أزمة رغيف الخبز ستحل خلال 3 اسابيع، وسنفعل الرقابة على توزيع الدقيق على المخابز في العاصمة الخرطوم والولايات.



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وأضاف في مقابلة مع التلفزيون القومي، أن الازمة في الولايات متفاقمة بصورة أكبر، وجزء منها مرتبط بعمليات تهريب الدقيق إلى دول الجوار.

وأكد ان الحكومة مسؤولة امام الشعب السوداني، لايجاد حلول في فترة وجيزة بحيث لا تتفاقم معاناة المواطنين.