رئيس الوزراء: نؤسس لشراكة قوية بين المدنيين والعسكريين في هياكل السلطة الانتقالية

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الثلاثاء 21 يناير 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، نسعى للتأسيس شراكة بين العسكريين بين المدنيين للعبور بالمرحلة الانتقالية، تلبي طموحات الشعب السوداني، وتجنب البلاد تجارب الانتقال سوريا واليمن.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون القومي، أن تمرد قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن، كان اختبار للشراكة بين المكون المدني والعسكري، مؤكداً على قدرة الشركاء في التصدي بعزم وقوة لاي تحدي يواجه البلاد.
وقال أن المفاوضات بين الحومة والحركات المسلحة احرزت تقدما كبيرا، وخلال الشهرين المقبلين نستطيع انجاز الجزء الاكبر في عملية السلام.
وكشف حمدوك، عن مشاروات جارية بين قوى اعلان الحرية والتغيير، لتشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات المدنيين.
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