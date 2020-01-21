عضو بمجلس السيادة: نتطلع إلى تعاون ودعم من هولندا

الثلاثاء 21 يناير 2020

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان صديق تاور أن السودان يشهد عهدا جديدا يتطلع من خلاله إلى تعاون كبير ودعم من هولندا.



وشدد تاور ، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مع سفيرة هولندا بالخرطوم كارين بوفن، على أهمية مملكة هولندا كشريك صديق للسودان استنادا على العلاقات الثنائية بين البلدين التي امتدت لستين عاما. من جانبها .. قالت السفيرة كارين بوفن إن اللقاء يأتي في إطار التحضيرات لزيارة عضو مجلس السيادة إلى أوروبا التي تشمل مملكة هولندا، مشيرة إلى رغبة هولندا في تطوير علاقاتها مع السودان..مشيرة إلى أن اللقاء تناول تطوير وزيادة التعاون بين الجانبين في مجال القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية. كما سبق وأكد تاور متانة وعمق العلاقات بين السودان وألمانيا.وأشاد تاور- خلال لقائه مع سفير ألمانيا بالخرطوم أولريش كلوكنر، الأحد الماضى ، بمساهمة برلين ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

وقال سفير ألمانيا بالسودان - في تصريح صحفي، عقب اللقاء - إن عضو مجلس السيادة الانتقالي سيلتقي خلال زيارته المزمعة لألمانيا بأعضاء في البرلمان الاتحادي، لافتا إلى متابعة حكومة وشعب بلاده باهتمام؛ للتطورات في السودان أثناء وبعد ثورة ديسمبر.

ونوه بأن ألمانيا رعت في عهد النظام البائد جهود السلام في السودان، وأنها تدعم مفاوضات السلام الجارية في جوبا، وأكثر ثقة بتحقيق السلام من أي وقت مضى.