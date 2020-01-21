ترتيبات لاسئتناف صادرات الماشية من السودان الى السعودية

الثلاثاء 21 يناير 2020 أكدت وزارة الثروة الحيوانية في السودان إستئناف صادرات المواشي الى السعودية الاسابيع القادمة بعد انهاء الترتيبات الادارية بين الخرطوم والرياض وموافقة الاخيرة مبدئيا.

وأوضح وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح ادريس خلال الاجتماع المشترك الذي ضم نظراءه من التجارة والصناعة وممثل بنك السودان للصادرات وهيئة الجمارك أن هذا الاجتماع تنسيقي بغرض وضع آلية لكيفية استئناف صادرات الثروة الحيوانية وخاصة المواشي الحية للمملكة العربية السعودية . Advertisements وتابع ادريس ” نتوقع فتح الصادر خلال الأسابيع القادمة بالاتفاق على بعض الشروط مع المستوردين السعوديين”. وأكد ادريس سعي وزارة الثروة الحيوانية لتأهيل المصدرين وربط التعاملات بشبكة الانترنت للحصول على عائدات الصادر عبر القنوات الرسمية . وكانت السعودية أوقفت استيراد الماشية من السودان في اكتوبر الماضي بعد اعلان وزارة الصحة السودانية تفشي حمى الوادي المتصدع .

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