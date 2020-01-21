- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أفرزت قرعة التصفيات الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، مجموعات متباينة.
ووزعت القرعة 40 منتخبا على 10 مجموعات، جاءت كالآتي:
المجموعة الأولى: الجزائر – بوركينا فاسو – النيجر – جيبوتي
المجموعة الثانية: تونس – زامبيا – موريتانيا – غينيا الاستوائية
المجموعة الثالثة: نيجيريا – الرأس الأخضر – أفريقيا الوسطى – ليبيريا
المجموعة الرابعة: الكاميرون – كوت ديفوار – موزمبيق – مالاوي
المجموعة الخامسة: مالي – أوغندا – كينيا – رواندا
المجموعة السادسة: مصر – الغابون – ليبيا – أنغولا
المجموعة السابعة: غانا – جنوب أفريقيا – زيمبابوي – إثيوبيا
المجموعة الثامنة: السنغال – الكونغو – ناميبيا – توغو
المجموعة التاسعة: المغرب – غينيا – غينيا بيساو – السودان
المجموعة العاشرة: الكونغو – البنين – مدغشقر – تنزانيا
نظام التصفيات
تدخل التصفيات الأفريقية مرحلة الحسم في دورها الثاني، حيث تقسم المنتخبات على 10 مجموعات، يتأهل منها المتصدر فقط للدور النهائي.
وستضم كل مجموعة 4 منتخبات، وستلعب بنظام الذهاب والإياب، بين الفترة من 5 أكتوبر 2020 و12 أكتوبر 2021.
وبعد تأهل متصدري المجموعات العشر، ستحدد قرعة أخرى 5 مواجهات إقصائية حاسمة بين المتصدرين، يتأهل منها 5 منتخبات للمونديال.
وسبق أن استخدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هذا النظام من التصفيات، والذي يعتمد في المرحلة النهائية على 5 مواجهات إقصائية بين المنتخبات الـ10، في تصفيات مونديال 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر تصفيات أفريقيا لمونديال 2022م.. مجموعات “سهلة” للعرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.