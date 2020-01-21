وزارة المالية توافق على مقترح (إيرباص) تزويد (سودانير) بـ (8) طائرات

الخليج 365 :

وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على مقترح مقدم من شركة أيربص المصنّعة للطائرات بتزويد الناقل الوطني سودانير بـ (8) طائرات جديدة.

وأكد وزير المالية د. إبراهيم أحمد البدوي التزام الدولة بدعم الناقل الوطني وتوفير مطلوبات تطويره ضمن أولويات الحكومة.

ووعد البدوي خلال لقائه بوفد شركة “ايربص” بالوزاة اليوم “الثلاثاء” بمشاركة وزير البنى التحتية والنقل م. هاشم طاهر، وبطرح المقترح على مجلس الوزراء لمناقشته.

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وأكد البدوي اهتمام الحكومة بنهوض الناقل الوطني واستعادة مجده لأهميته في ربط السودان ودول الإقليم بالعالم الخارجي بالاستفادة من موقع السودان الاستراتيجي، وتضمن مقترح شركة ايربص الفرص المتاحة لعودة “سودانير” للفضاء الخارجي بقوة كما تضمن تقديم الدعم الفني لتشغيل الطائرات.

من جانبها قدمت السفيرة مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية مها أيوب شرحاً ضافياً حول تطور العلاقات بين السودان وأمريكا، وأشارت إلى استمرار المحادثات لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يسهّل فتح الآفاق لجذب مزيد من الاستثمارات لجميع القطاعات سيما قطاع الطيران.

من جانبه أكد المدير العام لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان استمرار جهود الدولة لدعم الناقل وتطوير صناعة الطيران في السودان لتلبية متطلبات مواكبة التطورات العالمية في مجالها.