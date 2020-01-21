شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لمن ينتظر الهبات…الدول ليست مؤسسات خيرية.!

السودان البلد الذي إعتمد وبشكل كلي على الهبات والودائع في خروجه من الأزمة الاقتصادية الطاحنة رغم كل المقومات التى يتمتع بها من زراعة وذهب وصمغ عربي وثروة حيوانية، ..وووو…ولكن عندما تغيب الارادة الوطنية و الادارة الفاعلة التي يهمها رفعة البلد وتأمين العيش الكريم لشعبها تكون النتائج كارثية والقادم اسوء، المشهد في السودان الآن ينذر بخطر قادم لامحال،اذ ان السودانيين ينظرون الى الوضع بكل تذمّر ،ويرون ان هناك انفلات في كل شيء لايخلو شيء عن الانفلات الامن ،الغذاء ،الصحة، التعليم،يعني بكل بساطة لاتوجد دولة اصلا،والحكومة الانتقالية التي انتهجت نفس نهج سابقتها قد وقعت في الفخ ؛حيث انها تدور في نفس الدائر التي اخرجت الاخوان من الحكم وهي كماشة السعودية، والامارات ومصر تلك الدول التي لاتريد للسودان إلاالخراب لأن اي إستقرار في السودان هذا يعني منعهم من الثروة الحيوانية والجيش…لأجل هذا يريدونها حديقة خلفية تنتج وتثمر بأمرهم وتوزع هذه الثمار في اسواقهم بأزهد الاثمان حتى الذهب السوداني يباع في اسواق دبي بإعتبارة ذهباً اماراتياً لأن السودان لايملك مصفاة للذهب حتى تجعل منه ذهبا ذا مواصفات عالمية مع العلم ان مصفاة الذهب لاتكلف ثمنا غير مقدور عليه.

ومنذ إنفصال الجنوب في العام ٢٠١١م الذي تم بكل رعانة وعدم وعي وبصيرة لمن كانوا على سدت الحكم وفقد البلاد لاهم مورد اقتصادي وهو البترول لم تتجه الحكومة الى الانتاج الذي هو المخرج الوحيد للبلد من الأزمة، ولقد بح صوت خبراء بلادي من علماء الاقتصاد في هذا الصدد ولكن لا حياة لمن تنادي ،ومع تراكم الجوع والمرض خرجت الجموع من شرفاء بلادي لتطيح بحكومة قد حكمت البلاد لثلاثة عقود من الزمان ولكنها لما لم تكن حكومة ذات نظرة مستقبلية استشرافية كان مصيرها النسيان ،وها هو التأريخ يعيد نفسه مع حكومة حمدوك اذا لم يتدارك الموقف ويستفيد من أخطاء السابقين سيكون مصير حكومته نفس مصير سابقتها لأن الشعب الذي خرج لمطالب محددة ومعلومة لدى الجميع لم يجدها ولم يرى اصلاح بل الامر قد زاد سوء للأسباب آنفة الذكر ،والعبرة بالغير أفضل ان تستثمر بعلمية،والدول الداعمة ليست مؤسسات خيرية سوف ياتي اليوم الذي يقولون فيه اذهبوا واعملوا ليس لنا ما نقدمه لكم وتكون الكارثة المميتة التى لم يحسب لها حساب.

والعاقل من له حكيم يرشده

ابو حسام…الثلاثاء21 يناير2020م.