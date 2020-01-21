السودان رئيسًا للجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

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الثلاثاء 21 يناير 2020
وافقت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع الأمم المتحدة، على إعادة انتخاب السودان رئيسًا لها في عام 2020.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه اللجنة تتكون من 19 دولة، تمثل الأقاليم الجغرافية الخمسة في العالم، علمًا بأن السودان يتمتع بعضوية اللجنة حتى ديسمبر 2022.
وتقوم هذه اللجنة باعتماد طلبات المنظمات غير الحكومية من جميع دول العالم، للحصول على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وهو إحدي الأجهزة الرئيسة الستة للأمم المتحدة التي تضطلع بتحقيق الأهداف الواردة في ميثاق المنظمة الأممية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح البيان أن إعادة انتخاب ممثل السودان رئيسًا للجنة للمرة الثانية على التوالي، يمثل اعترافًا بالدور الريادي والإيجابي والفعال الذي لعبه خلال رئاسته للجنة في عام 2019.
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